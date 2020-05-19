وضع فريق تشيكي بكامله في الحجر الصحي بعد اكتشاف حالة

2020/05/19 | 21:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلن رئيس نادي سلافيا براغ التشيكي لكرة القدم اليوم أنه تم وضع جميع أفراد الفريق، وعلى رأسهم اللاعبين في الحجر الصحي بسبب اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا.ويتصدر سلبافيا براغ الدوري المحلي المعلق منذ منتصف مارس الماضي بسبب فيروس كوروناوكانت رابطة الدوري التشيكي أعلنت في وقت سابق اليوم أنها أجرت 1442 فحصا للاعبي الدرجتين الأولى والثانية أسفرت عن حالتين إيجابيتين.وقال رئيس سلافا براغ ياروسلاف تفرديك في حسابه على تويتر أن لاعبي فريقه وضعوا في الحجر الصحي حتى الخميس، مشيرا الى ان اللاعبين الذين سيستأنفون منافسات الدوري الثلاثاء المقبل 26 مايو الحالي ضد ملادا بوليسلاف، فريق اللاعب الآخر الذي جاءت نتيجة فحصه إيجابية، سيخضعون لفحوصات جديدة يوم الجمعة ثم الإثنينواضاف "الفريق يتوقع تنظيم حصة تدريبية أولى بعد ظهر يوم الجمعة بالنظر إلى نتيجة الفحص"، موضحا "نريد أن نلعب الثلاثاء في حال جاءت نتيجة الفحص الثاني الاثنين سلبية".ويتصدر سلافيا براغ حامل اللقب الترتيب بفارق ثماني نقاط أمام فيكتوريا بلزن.وتبقى ست مباريات من الدوري المنتظم قبل خوض الأدوار الإقصائية (خمس مراحل للفرق الستة الأولى) لتحديد البطل والمراكز الأوروبية والهبوط (الفرق الستة الأخيرة).

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