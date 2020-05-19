تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا في أربيل والسليمانية.

2020/05/19 | 21:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظتي أربيل والسليمانية.وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه "كلكامش برس" إنها "شخصت 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا إحداها تعود لرجل يبلغ من العمر 44 عاماً من سكنة حي قَتَوي في أربيل".وأوضحت أن "الإصابات التسع الأخرى سجلت في مدينة السليمانية، وهم أربع نساء يبلغن 53 و52 و29 و24 عاماً، وأربعة رجال وأعمارهم 53 و36 و34 و30 عاماً، إضافة إلى فتاة ذات 15 عاماً، مشيرةً إلى أن 8 من هؤلاء المصابين من المتلامسين مع مصابين سابقين، والآخر مصاب جديد وظهرت عليه أعراض الفيروس".وسجل إقليم كردستان حتى الآن 424 إصابة بفيروس كورونا، بينها 383 حالة شفاء و5 وفيات.

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