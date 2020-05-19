تطورات الاعتداء على مواطن من قبل ضابط.. سعد معن يؤكد صدور اجراءات غدا.. والبطاط يصدر قرارات عاجلة

2020/05/19 | 21:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أكد مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن، الثلاثاء، إن اجراءات ستصدر غدًا بحق الضباط والمنتسبين الذين أساؤوا لمواطن وانتشرت مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مبينًا أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الداخلية عثمان الغانمي يتابعان القضية شخصيًا.وقال معن في رسالة صوتية، ان “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير […]

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