مجلس الوزراء العراقي يحدد عطلة العيد ويصدر قرارات عدة

2020/05/19 | 21:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية واتخذ قرارات عدة، بينها تحديد عطلة عيد الفطر المبارك....

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