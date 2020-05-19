العراق وتركيا يتفقان على الربط المشترك لمنظومة الطاقة الكهربائية

2020/05/19 | 21:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… بحث وزير الكهرباء ماجد مهدي حنتوش والسفير التركي في بغداد فاتح يلدز الربط المشترك بين البلدين لمنظومة الطاقة الكهربائية.وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم إن “وزير الكهرباء بحث بمكتبه بمقر الوزارة اليوم الثلاثاء بحضوروكيل الوزارة لشؤون النقل والتوزيع نافع عبد السادة، مع السفير التركي في بغداد فاتح يلدز سبل التعاون المشترك بينالبلدين في […]

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