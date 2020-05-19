الشرطة تهين شاباً بسبب

2020/05/19 | 22:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أظهر مقطع فيديو وصور قيام عناصر في الشرطة الاتحادية العراقية بإهانة شاب يدعى ياسين جميل طعمة.

فقد قام أفراد الشرطة بتوجيه إهانات لفظية إلى هذا الشخص والدوس عليه بالحذاء العسكري فضلا عن حلاقة شعره وجانب من شاربه، بينما كان مكبل اليدين.

واعتقلت قوات الأمن المدعو طعمة بعد ظهوره في بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي يتهم فيه الشرطة بتقاضي رشوة منه للسماح له بفتح متجره في ظل قيود كورونا.

وأثارت الصور ومقطع الفيديو ردود فعل غاضبة من الكثير من المعلقين العراقيين.

فقد كتب مغردون ومدونون بأن قوات الأمن العراقية تطبق "قانون السحل والذل والإهانة".

بينما قال آخرون إن مقاتلي الفصائل الشيعية المسلحة يهينون أفراد الأمن ليلاً نهاراً على الحواجز الأمنية دون أن ينبسوا ببنت شفة بينما يتجبرون على المستضعفين.

من جانبها، قالت الشرطة الاتحادية في بيان، إنه تم اعتقال الشرطة المتورطين بالقضية وإطلاق سراح الشاب بناء على أوامر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وأضافت الشرطة الاتحادية، أنه تم تشكيل مجلس تحقيقي بحق عناصر الشرطة المتورطين في الحادث وإحالتهم للمحاكم وذلك لانتهاكهم معايير حقوق الانسان.

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