الاردن تسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/05/19 | 22:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 20 اصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، بينها 14 إصابة بمحافظة الزرقاء.وقال جابر، خلال مؤتمر صحفي، إنه تم تسجيل 14 حالة في محافظة الزرقاء، وحالتين لأردنيين قادمين من الامارات، وباقي الحالات عند معبر العمري، وبعضها لمواطنين من جنسيات مختلفة.وأشار وزير الصحة […]

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