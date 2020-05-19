نائب رئيس البرلمان يتحدث لـ”العهد” عن تقصير هيأة الرئاسة واستئناف الجلسات.. لست راضيا على أدائي

2020/05/19 | 22:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد قال النائب الاول لرئيس البرلمان حسن كريم ، اليوم الثلاثاء، طالبنا بإنعقاد جلسات البرلمان حتى لا تغيب السلطة التشريعية وعدم انعقادها هو تقصير من الجميع واكد كريم في حديث متلفز لقناة “العهد الفضائية” ، ان ” العراق بحاجة ماسة لبرلمانه لانه يمر بحالة ضرر شديدة وتشخيص تقصير هيأة الرئاسة هو روح الديمقراطية […]

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