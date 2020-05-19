نائب عن سائرون يتحدث عن اسباب ستصعب تمرير الوزارات الشاغرة قبل عيد الفطر

2020/05/19 | 22:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أكد النائب عن تحالف سائرون، بدر الصائغ، اليوم الثلاثاء، صعوبة تمرير الوزارات السبع المتبقية في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بسبب الخلافات السياسية.

وقال بدر الصائغ، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "عدم تمرير الكابينة الوزارية منذ البداية بشكل متكامل سيؤدي لتولد ضغوط كبير من قبل الكتل السياسية على رئيس الوزراء".

واضاف الصائغ، ان "الضغوط تكمن في مطالبات بعض الكتل بالاستحقاق الانتخابي وعدم منح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حرية اختيار أية شخصية لتولي حقيبة وزارية شاغرة ما لم يكن تقديمها عن طريق الكتل، إضافة إلى الاصرار على بقاء بعض الوزراء".

وأكد النائب عن سائرون "صعوبة اختيار مرشحي الوزارات السبع الشاغرة مع تلك الاسباب"، معربا عن امله بـ"تحل الخلافات بين الكتل والكاظمي بعد عطلة عيد الفطر".

ورجح النائب عن كتلة الفتح النيابية، حنين القدو، الإثنين (18 أيار 2020) تمرير مرشحي الوزارات الشاغرة لحكومة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، على مراحل، بعد عيد الفطر.

وأوضح قدو في تصريح صحفي أن "الصراع مازال موجودا بين الكتل السياسية على الوزارات السبع المتبقية في حكومة الكاظمي"، مستبعدا "عقد جلسة للبرلمان قبل عطلة العيد لتمرير مرشحي هذه الوزارات".

وفي جلسة منح الثقة لحكومة الكاظمي لم تحصل موافقة مجلس النواب على كل من نوار نصيف جاسم وزيرا للتجارة، وهشام صالح داود وزيرًا للثقافة، وثناء حكمت ناصر وزيرًا للهجرة والمهجرين، إسماعيل عبد الرضا اللامي وزيرًا للزراعة، عبد الرحمن مصطفى وزيرًا للعدل.

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وذكر المكتب الاعلامي

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