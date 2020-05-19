رامز جلال يثير غضب جماهير الزمالك ويسخر من سداسية الأهلي

2020/05/19 | 22:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

أثار الفنان رامز جلال، غضب جماهير نادي الزمالك، خلال حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج "رامز مجنون رسمي" التي استضاف خلالها سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عبر شاشة إم بي سي مصر.

وقال رامز جلال تعليقاً على رقم "6" :" طبعاً يا سيد ماتقدرش تنسى الستة خالص".

وكان الأهلي قد حقق الفوز بستة أهداف مقابل هدف على غريمه التقليدي الزمالك في قمة الدور الثاني من دوري 2001-2002.

ولقى تعليق رامز غضب شديد من أنصار النادي الأبيض عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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