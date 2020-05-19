شاهد بالصور: اعتقال عصابة سطو تستخدم أقنعة وجه اللاعب محمد صلاح!

2020/05/19 | 22:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة ذكرت العديد من التقارير المصرية، أن الأجهزة الأمنية في مدينة نصر بالقاهرة ألقت القبض على عصابة مسلحة كانت تستخدم أقنعة بوجه اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في عمليات السرقة.وتتألف العصابة من 4 أفراد كان بحوزتهم عند القبض عليهم سلاح ناري ومقص حديدي وأقنعة بوجه محمد صلاح لإخفاء معالم وجوههم وهوياتهم […]

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