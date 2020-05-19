التربية ترد على اتهام بطباعة

2020/05/19 | 22:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد ردت وزارة التربية على اتهام رئيس كتلة دولة القانون النيابية خلف عبدالصمد، بطباعة علم المثليين على منهج التربية الاسلامية للصف السادس الابتدائي .وقالت الوزارة في بيان الثلاثاء ، ان "غلاف منهج التربية الإسلامية للصف السادس الابتدائي، الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغلاف القوس قزح هو طبعة قديمة، وهناك طبعة خامسة جديدة تم تغيير الغلاف بها".وتابعت أن "الوان قوس قزح الموجودة على غلاف كتاب مادة الاسلامية ، تتكون من 7 الوان وهي الالوان المتعارف عليها لقوس قزح وتكون فاتحة، في حين ان عدد الوان علم المثليين هي 6 الوان وبالوان غامقة، فضلا عن ان هذه الالوان هي من صنع الله سبحانه وتعالى، وتتكون بعد انتهاء المطر ، وهذا ما يراه الطفل في السماء فتبقى عالقة بذهنه ليرى عظمة الخالق سبحانه وتعالى". وكان رئيس كتلة دولة القانون النيابية خلف عبدالصمد، طالب الاثنين، بالتحقيق بوجود الوان علم المثليين على كتب التربية الاسلامية والقران للصف السادس الابتدائي.

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