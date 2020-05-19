الشرطة الاتحادية تتخذ قرارات رادعة بحق مفرزة تجاوزت على احد المواطنين

2020/05/19 | 22:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأمر قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط، مساء اليوم الثلاثاء ، بإيداع المفرزة التي تجاوزت على احد المواطنين التوقيف فوراً وتشكيل مجلس تحقيقي بحقهم وإحالتهم للمحاكم وذلك لانتهاكهم معايير حقوق الانسان .وذكر اعلام الشرطة الانحادية في بيان ، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "بناءً على مانشر في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص قيام مفرزة تابعة للشرطة الاتحادية بالتجاوز على المواطن(ياسين جميل طعمة) الذي قام بنشر مقطع فيديو سابق بالتشهير والتجاوز على القوات الامنية".واضاف "وحسب توجيهات دولة رئيس الوزراء المحترم والسيد معالي وزير الداخلية المحترم بمراعاة حقوق الإنسان وعدم التجاوز على المواطنين وان تكون "الشرطة في خدمة الشعب"أمر السيد قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط بإيداع المفرزة وآمرها التوقيف فوراً وتشكيل مجلس تحقيقي بحقهم وإحالتهم للمحاكم وذلك لانتهاكهم معايير حقوق الانسان ".وأكد البطاط على "ضرورة الاحترام الدائم لحقوق الإنسان وتعزيز مبادءه والعمل على ترسيخ ثقافة التعامل الحسن بين الشرطي والمواطن ، مشددًا على عدم التهاون مع أي شخص ينتهك حقوق الانسان في جميع المفاصل التابعة للقيادة".

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