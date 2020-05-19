فرنسا تعلن خفض حصيلتها لضحايا كورونا بعد مراجعة البيانات

2020/05/19 | 22:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت وزارة الصحة الفرنسية خفض الحصيلة العامة للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد بواقع 217 حالة بعد إجراء مراجعة للبيانات، وذكرت أن هذا العدد يبلغ حاليا 28022 شخصا.وذكرت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية أن حصيلة الوفيات بالفيروس في مستشفيات البلاد ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 125 حالة وبلغت 17714، إلا […]

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