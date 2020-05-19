قبيل بدء تطويقها واخضاعها للمسح الوبائي.. الحجامي يوجه كلمة لثلاث مناطق في الكرخ

2020/05/19 | 22:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد خاطب مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، اهالي مناطق الشعلة والحرية والعامرية، قبيل تطويقها لفرض الحجر المناطقي واطلاق المسح الوبائي لتطويق فيروس كورونا في هذه المناطق.وقال الحجامي في تدوينة رصدتها “يس عراق”: “اهلنا الكرام في مدن شعلة الصدرين والحرية والعامرية، ستتم من يوم غد ان شاء الله حملة مسح ميداني لمدنكم لغرض […]

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