10 تغييرات بسيطة في النظام الغذائي تساعد بالتغلب على السكري

2020/05/19 | 22:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يضاعف زيادة الوزن والإصابة بمرض السكري من أخطار المضاعفات التي تهدد الحياة في حال العدوى بفيروس كورونا الجديد، الذي ينتشر حول العالم.ويقول الخبر السار إن أحدث الأبحاث تثبت أن مرض السكري النوع 2 (ولكن ليس النوع 1) يمكن منعه أو حتى عكسه في بعض الحالات.وأظهرت مجموعة متزايدة من الأبحاث أنه من الممكن عكس تشخيص مرض […]

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