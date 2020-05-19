محافظ أربيل يكرّم عمال النظافة

2020/05/19 | 22:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قام محافظ اربيل فرست صوفي، يوم الثلاثاء، بتكريم العشرات من عمال النظافة بهدايا رمزية، فيما تناول طعام الافطار معهم في احدى الساحات العامة وسط اربيل .

وجاء في بيان لاعلام المحافظة ورد لشفق نيوز، ان المحافظ فرست صوفي أعد مائدة افطار لـ 100 عامل نظافة من مدينة اربيل في حديقة المنارة (باركي منارة) وسط المدينة.

واضاف البيان انه فضلا عن تناول الافطار مع العمال، قدم لهم هدايا المحافظة كرمز للعرفان مساعي وجهود وخدمات هؤلاء العمال لمدينة اربيل .

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