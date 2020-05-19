الحشد الشعبي يعلن احباط محاولة تسلل لـ

2020/05/19 | 22:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن احباط تسلل لـ"داعش" في جرف النصر شمالي بابل.

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