2020/05/19 | 22:26 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسجيل 10 اصابات بكورونا في اقليم كوردستان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل 10 اصابات بكورونا في اقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل 10 اصابات بكورونا في اقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).