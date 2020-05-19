قرارٌ آخر للحكومة السورية يعيق نشاط “مخلوف” التجاري

2020/05/19 | 22:26 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد قرار حجز أموال وممتلكات رجل الأعمال “رامي مخلوف”، نشر مؤيدو الرئيس السوري “بشار الأسد” وثيقة تبين أن الحكومة السورية أصدرت قرار آخر، يحرم “مخلوف” من التعاقد مع جميع مؤسسات الحكومة السورية لمدة 5 سنوات.…

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