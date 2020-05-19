2020/05/19 | 22:26 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعروف في #العراق، أن منصّة #فيسبوك هي المنصة الأكثر انتشاراً من بين منصات #التواصل_الاجتماعي في الشارع العراقي، ولَم تستطع أيُّما منصّة من مزاحمتها البتّة.تجيء بعد ذلك منصة #تويتر، هذه المنصّة ليست لحجم انتشار “فيسبوك”…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: هكذا تُصدّر الميليشيات “الفتن” في العراق وتحرّض ضد الإعلاميين) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد: هكذا تُصدّر الميليشيات “الفتن” في العراق وتحرّض ضد الإعلاميين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).