رئيس الأرجنتين: تدابير كورونا باقية حتى تطوير لقاح ضده

2020/05/19 | 22:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن رئيس الأرجنتين، ألبرتو فيرنانديز أن الحكومة لن ترفع تماما تدابير مكافحة فيروس كورونا المفروضة في البلاد وبينها ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، إلى حين ظهور لقاح ضد العدوى.وقال فيرنانديز اليوم الثلاثاء خلال حضوره مراسم إعادة افتتاح مصنع للسيارات في العاصمة بوينس آيرس، إن “نمط الحياة المعتاد الذي نعرفه لم يعد موجودا، وقبل […]

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