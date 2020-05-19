مسلحون يطلقون النار على منزل مسؤول محلي في بغداد

2020/05/19 | 22:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر في الشرطة يوم الثلاثاء بإطلاق مسلحين مجهولين النار على منزل مسؤول محلي في محافظة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجموعة مسلحة أطلقت النار على منزل مدير قائمقام قضاء الراشدية ضمن منطقة الشيخ سعد".

وأضاف المصدر أن "أضراراً مادية لحقت بالمنزل فيما لاذ المهاجمون بالقرار".

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