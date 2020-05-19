صحة الكرخ توجه رسالة الى اهالي الشعلة والعامرية والحرية

2020/05/19 | 22:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغدادوجهت دائرة صحة بغداد/ الكرخ، اليوم الثلاثاء، رسالة الى اهالي مدن الحرية والشعلة والعامرية.

وقال مدير عام الدائرة جاسب الحجامي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "ستتم من يوم غد حملة مسح ميداني لمدنكم لغرض تطويق المرض ومن ثم القضاء عليه، وستكون هناك فرق جوالة اضافة الى فرق موجودة في مستشفى الشهيد الحكيم و كل المراكز الصحية في هذه المدن الثلاثة".واضاف: "املنا بكم التعاون و نرجو من كل شخص يشعر بأي من الأعراض التي قد تشبه الانفلونزا او حتى الزكام البسيط كأن تكون ارتفاع في درجة الحرارة او حرقة او احتقان في البلعوم او السعال ومهما كانت بسيطة، طلب الفحص، و كذلك كل شخص كان ملامسًا لأي شخص آخر ثبتت إصابته، وكذلك اتمنى من اصحاب المحلات التجارية او اي مكان فيه زبائن كأن يكون محل حلاقة او ماشابه ذلك ايضاً يطلب الفحص".وتابع: "سيكون اخوانكم من منتسبي الصحة في خدمتكم فلا تقصروا معهم من اجل صحتكم و صحة اهلكم، و إعلموا ان في الايام الأربعة الاخيرة تم تسجيل 12 وفاة بالمرض في بغداد وحدها و هناك آخرون يعانون بشدة في ردهات الانعاش".

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