مغادرة 28 وافداً وملامسا الحجر الصحي في كربلاء

2020/05/19 | 22:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - كربلاء

أعلنت دائرة صحة كربلاء، الثلاثاء، مغادرة 28 وافداً وملامسا الحجر الصحي في المحافظ...





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