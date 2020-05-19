رويترز: ارتفاع حالات الانتحار في المجتمع الايزيدي في العراق

2020/05/19 | 22:36 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة نشرت وكالة رويترز العالمية تقريراً أشارت فيه الى ان “حالات الانتحار لدى الايزيديين في العراق في ارتفاع مستمر في ظل الدعم القليل من المنظمات المحلية والدولية بهذا الشأن”.وأضاف التقرير أن “الصدمات واليأس من اهم اسباب الانتحار لدى الايزيدية”، واكد أن “من بين 635 حالة من الذين يتلقون الرعاية الصحة العقلية …

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