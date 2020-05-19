«كورونا» يدفع (٤٠) بالمئة من العراقيين إلى حافة الفقر

2020/05/19 | 22:36 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللاميكشف وزير التخطيط خالد بتال، أمس الثلاثاء، عن ارتفاع نسبة الفقر في العراق، وفيما تحدث عن توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وعد بإطلاق منحة الطوارئ خلال الأيام القريبة القادمة.وكشف، من جانب آخر، مصير الموازنة الاتحادية لعام 2020.وقال بتال، في تصريحات صحفية، إن «نسبة الفقر بسبب جائحة كورونا في العراق وصلت الى 40%»، عاداً إياه «رقماً طارئاً بعد ان كانت في العام الماضي 23% وفق مؤشرات الجهاز المركزي للإحصاء».وأضاف «حتى هذه النسبة يبقى الرقم كبير جداً ومحرج مقارنة ببلد كالعراق يتمتع بالثروات الكبيرة، ومشكلتنا ان واردات الدولة ريعية مرتبطة بأسعار النفط».وتابع بتال ان «المنطق يقول المضي بصرف 1/12 ولا نقول بوجود موازنة 2020؛ لكن نواجه مشكلة في السيولة وندير أزمة في توفير الأموال الأساسية، والظرف المالي صعب».وبين ان «الوزارة ترتبط بعمل قطاعي مع جميع الوزارات والمحافظات، ونعمل على تفعيل دور الجهاز المركزي للاحصاء؛ لتنفيذ المسوح الميدانية لتوفير المؤشرات الاحصائية التي تساعد في وضع الخطط التنموية السليمة».واشار بتال الى «مواجهته مشكلة في الحصول على البيانات من الوزارات والمؤسسات الأخرى، والحاجة الى تعديل قانون وزارة التخطيط، لكي يكون منسجما مع الدور الحقيقي للوزارة».ونوه وزير التخطيط الى «وجود الكثير من المشاريع المتوقفة منذ عام ٢٠٠٨، لأسباب فنية ومالية»، معلناً عن «زيارته لمحافظة البصرة بعد العيد للوقوف على اسباب توقف وتلكؤ المشاريع الخدمية فيها، ومعالجة تلك الاسباب».وزاد بتال «لدينا أكثر من ٦ الاف مشروع قيد التنفيذ الان، ووزارتي التخطيط والمالية لم تصرف الدفعة الاخيرة من مستحقات المقاولين عن تنفيذ المشاريع منذ عام ٢٠١٤ حتى الان»، معلناً عن «موافقة مجلس الوزراء بشمول ٦٠٠ ألف عائلة جديدة بالرعاية الاجتماعية».واوضح بتال ان «طموحنا بزيادة معدل الشمول؛ لكن قد تعيقنا مسألة التمويل من الموازنة»، مبيناً انه «في نيتنا تقديم مشاريع الى اللجنة الوزارية لان غالبية مشاريعنا تعتمد على التمويل المركزي وركزنا جهودنا على تامين الاموال لهذه المشاريع».وأكمل وزير التخطيط «كما سنعمل على تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بشمول أكبر للعوائل المتعففة وعديمة ومحدودة الدخل بمنحة الطوارئ، ودورنا تأمين المبالغ المخصصة لهذه الشرائح».وتعليقا على منحة لطوارئ الخاصة بجائحة كورونا، قال وزير التخطيط إن «التقديم على منحة الطوارئ تجاوز 11 مليون شخص ونحن في طور إطلاق المنحة بعد انتهاء تسليم قاعدة البيانات»، واعداً الاسر المشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية ان» يكون الدفع شهري خلال الفترة القادمة».واختتم لقائه بالقول «حيث استكملنا اجراءات الدفعة لشهرين (آيار وحزيران) قبل عيد الفطر المبارك، ويبقى فقط مسألة التمويل من قبل مصرف الرافدين ووزارة المالية وعدتنا خيراً».

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