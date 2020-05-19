رسالة من مدير صحة الكرخ الى ثلاث مناطق

2020/05/19 | 22:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، الثلاثاء، رسالة الى اهالي مناطق شعلة الصدرين والحرية والعامرية، فيما اشار الى انه في الايام الأربعة الاخيرة تم تسجيل ١٢ وفاة بالمرض في بغداد وحدها.وقال الحجامي في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه “اهلنا الكرام في مدن شعلة الصدرين والحرية والعامرية، ستتم من يوم غد ان شاء الله حملة […]

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