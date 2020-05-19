2020/05/19 | 22:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، اعتقال ارهابي مطلوب وضبط وكر يضم صواريخ ومتفجرات في محافظة ديالى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال إرهابي وضبط وكر يضم صواريخ ومتفجرات في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال إرهابي وضبط وكر يضم صواريخ ومتفجرات في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).