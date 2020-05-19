كشف الستار عن منظومة دفاع جوي روسية تم استيلاء عليها في ليبيا

2020/05/19 | 22:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حسن منصور- ليبيا/..تمكنت وحدات حكومة الوفاق الليبية المعترفة بها من قبل الأمم المتحدة ، يوم الاثنين 18 مايو ، من السيطرة على قاعدة الوطية الجوية بعد إجبار الجيش الوطني الليبي على الانسحاب.كانت القاعدة تحتوي على الكثير من المعدات والأسلحة، من الأسلحة الخفيفة إلى قاذفات Su-22 ، وكذلك منظومة Pantsir-S1 التي تعرضت لبعض الأضرار السطحية […]

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