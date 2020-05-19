2020/05/19 | 22:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أظهرت نتائج دراسة أمريكية أن التدخين لفترة طويلة يؤدي إلى زيادة تعبير البروتين ACE2 الذي يستخدمه الفيروس في التوغل إلى الخلايا السليمة.وتفيد مجلة Developmental Cell، بأن العلماء، بعد دراستهم للبيانات السريرية، اكتشفوا في ثلاث مجموعات من المرضى المصابين بـ “كوفيد-19” تلفا في الرئة لدى الرجال وكبار السن والمدخنين.بعد ذلك ، قارن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على الاسباب التي تجعل من المدخن اكثر عرضة للاصابة بكورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على الاسباب التي تجعل من المدخن اكثر عرضة للاصابة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).