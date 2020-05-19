صحة الكرخ تعلن انطلاق حملة المسح الميداني لفيروس كورونا في 3 مناطق

2020/05/19 | 22:45 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعنلت دائرة صحة الكرخ في بغداد ، انه من يوم غد الاربعاء ستبدأ حملة المسح الميداني لفيروس كورونا في مدن شعلة الصدرين والحرية والعامرية. ودعت الصحة في بيان "الأشخاص الذين يشعرون بأي من الأعراض التي قد تشبه الأنفلونزا أو حتى الزكام البسيط إلى طلب فحص للكشف عن فيروس كورونا" .

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