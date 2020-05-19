2020/05/19 | 22:45 - المصدر: وكالة نينا
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء: الازمة الاقتصادية اوقفت خطة لزيادة 3 آلاف ميكا واط) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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