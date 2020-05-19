زيادة ساعات تشغيل المولدات الاهلية  في كربلاء ومبالغ الزيادة تدفع حزيران المقبل

2020/05/19 | 22:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / .. قررت إدارة محافظة كربلاء، زيادة ساعات تشغيل المولدات الأهلية، لشهر أيار، بسبب انخفاض معدل تجهيز الطاقة الوطنية.وذكر ملحق محضر اجتماع لشهر أيار، وردت نسخة منه الى ( المستقلة ) مساء الثلاثاء، فإنه “سيكون مجمل ساعات التشغيل لملحق شهر أيار (7 ) ساعات، وبمبلغ قدره (6000 […]

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