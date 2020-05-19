التميمي لـ”العهد نيوز”: رفع علم “المثليين” في بغداد مخالفة وهذا ما يحق للعراق ان يفعله

2020/05/19 | 23:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار الخبير في الشان القانوني علي التميمي، الى ان رفع علم “المثليين” في العاصمة بغداد هو مخالفة دستورية.وقال التميمي في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الثلاثاء، ان “قيام بعثة الاتحاد الاوروبي في بغداد برفع علم المثليين في سفارتها بالعاصمة هو مخالفة المواد ٩ و١٠ و١١ من اتفاقية فينا لسنة ١٩٦١ الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية”.واضاف التميمي […]

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