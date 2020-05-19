البرلمان البريطاني يقرّ قانونا “مثير للجدل” بشأن الهجرة جديد

2020/05/19 | 23:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أقرّ مجلس العموم البريطاني مشروع قانون الهجرة المثير للجدل الذي أصدرته الحكومة البريطانية وسط مزاعم من حزب العمال بأنه سوف يبعد العديد من العمّال الرئيسيين الذين خاطروا بحياتهم خلال جائحة فيروس كورونا.التصويت أقرته غالبية مكونة من 80 صوتا جاءت من حزب المحافظين، وتمت المصادقة عليه في نهاية المطاف بأغلبية من 351 صوتًا مقابل 252 […]

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