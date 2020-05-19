منظمة الصحة العالمية توافق على اجراء تحقيق مستقل حول انتشار وباء كورونا

2020/05/19 | 23:04 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية وافقت دول منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، على إجراء تحقيق دولي بشأن الاستجابة العالمية لجائحة فيروس كورونا المستجد.وصدّقت 194 دولة على قرار إجراء التحقيق أثناء الاجتماع السنوي الافتراضي للمنظمة.ويسمح القرار أيضا بإجراء تحقيق في الدور الذي لعبته المنظمة إثر تفشي فيروس كورونا، كما ينص على إجراء "تقييم موضوعي ومستقل" للاستجابة الدولية.ورحب رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس بتبني قرار فتح التحقيق.وأظهرت وثيقة نشرتها "رويترز" أمس الاثنين، تفيد بأن "مشروع قرار دفع به الاتحاد الأوروبي وأستراليا يدعو إلى مراجعة مستقلة لأصول فيروس كورونا وانتشاره حظي بدعم 116 دولة في منظمة الصحة العالمية، وهو ما يكفي تقريبا لتمريره.وعارضت الصين بشدة دعوة أستراليا الشهر الماضي لإجراء تحقيق دولي مستقل في أسباب ومصادر هذا الوباء، وقالت إنه من السابق لأوانه بدء التحقيق في أسباب انتشار فيروس كورونا ومصدره.

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