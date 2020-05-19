متنبئ جوي : مرتفع جوي عميق قادم إلى العراق

2020/05/19 | 23:04 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _العراق كشف المتنبئ الجوي واثق السلامي عن وجود مرتفع جوي عميق قادم إلى البلاد، قد يرفع الحرارة لدرجات قياسية.وقال السلامي في تدوينة رصدتها "أين "إنه “تشير النماذج الى تقدم مرتفع جوي عميق مع بداية يونيو حزيران المقبل لنشهد معه تحول وارتفاع درجات الحرارة وقد تقارب الـ 50 خصوصا جنوب البلاد”.

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