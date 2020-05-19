2020/05/19 | 23:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية يوم الثلاثاء عزل آمر قاطع في الشرطة الاتحادية وسجن عناصر آخرين على خلفية إهانة شاب يدعى ياسين جميل طعمة.

وقالت الداخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الوزير عثمان الغانمي "أمر بعزل آمر قاطع وسجن افراد مفرزة بعد التجاوز على مواطن".

وأضافت أن الغانمي سيستقبل المواطن في مكتبه بعد التجاوز عليه من قبل أفراد من الشرطة الاتحادية.

وأظهر مقطع فيديو وصور قيام عناصر في الشرطة الاتحادية العراقية بإهانة الشاب ياسين جميل طعمة.

فقد قام أفراد الشرطة بتوجيه إهانات لفظية إلى هذا الشخص والدوس عليه بالحذاء العسكري فضلا عن حلاقة شعره وجانب من شاربه، بينما كان مكبل اليدين، دون أن يتسنى معرفة مكان الواقعة.

واعتقلت قوات الأمن المدعو طعمة بعد ظهوره في بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي يتهم فيه الشرطة بتقاضي رشوة منه للسماح له بفتح متجره في ظل قيود كورونا.

وأثارت الصور ومقطع الفيديو ردود فعل غاضبة من الكثير من المعلقين العراقيين.

فقد كتب مغردون ومدونون بأن قوات الأمن العراقية تطبق "قانون السحل والذل والإهانة".

من جانبها، قالت الشرطة الاتحادية في بيان، إنه تم اعتقال الشرطة المتورطين بالقضية وإطلاق سراح الشاب بناء على أوامر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وأضافت الشرطة الاتحادية، أنه تم تشكيل مجلس تحقيقي بحق عناصر الشرطة المتورطين في الحادث وإحالتهم للمحاكم وذلك لانتهاكهم معايير حقوق الانسان.

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