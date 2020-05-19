2020/05/19 | 23:05 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حليمة بولند تقف إلى جانب محمد رمضان بسبب صدام حسين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/19 | 23:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حليمة بولند تقف إلى جانب محمد رمضان بسبب صدام حسين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حليمة بولند تقف إلى جانب محمد رمضان بسبب صدام حسين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).