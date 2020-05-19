وزير الداخلية يأمر بعزل آمر قاطع وسجن افراد مفرزة بعد التجاوز على مواطن وحلاقة رأسه

2020/05/19 | 23:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

امر وزير الداخلية عثمان الغانمي، الثلاثاء، بعزل آمر قاطع وسجن افراد مفرزة بعد التجاوز على مواطن وحلاقة رأسه.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، ان "الغانمي سيستقبل المواطن في مكتبه بعد التجاوز عليه من قبل أفراد من الشرطة الاتحادية".

وفي وقت سابق من اليوم، تداول ناشطون صورا، وشريطا مصورا، يوثق الاساءة لشاب، بإهانته، وحلاقة شعر، على يد أفراد من القوات الامنية.

قبل ذلك، ظهر الشاب، في بث مباشر، على موقع فيسبوك، وتحدث عن استثنائه من قرار حظر التجوال، بعد دفعه رشوة لأحد المنتسبين، في الشرطة حسب قوله.

بغداد اليوم- ديالى

أطاحت القوات الأمنية العراقية، الثلاثاء (19 ايار 2020)، بأخطر مفارز تنظيم داعش في ’’وادي ثلاب’’ بمحافظة ديالى، فيما تم تمدير 6 مضافات بينها تحت الأرض.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن " قو

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، إلقاء القبض على مروجين للمخدرات، شرقي العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة، في بيان، أن "قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات بغداد تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين اثنين، من مروجي المخدرات داخل جميلة

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء (19 أيار 2020)، بتعيين اللواء الركن أحمد سليم قائداً لعمليات الجزيرة والبادية في محافظة الأنبار.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) إنه "تم تعيين اللواء الركن احمد سليم قائداً لعمليات الجز

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