سوريا – «جيش الشرقية» يستنفر على القوات التركية بعد مقتل أحد عناصره

2020/05/19 | 23:08 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب «جيش الشرقية» المنضوي تحت «الجيش الوطني» المدعوم من قبل #تركيا، ما وصفه بـ “الجانب التركي”، بالإسراع للوقوف على حادثة مقتل أحد عناصره، على يد جندي تركي في بلدة #سلوك بريف #الرقة الشمالي.وبحسب مصادر…

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