المؤثرات في السلوك الإنساني الجنائي

2020/05/19 | 23:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / القاضي حسن حسين جواد الحميري… من أجل استمراره وبقائه في البيئة التي ولد فيها لابد للإنسان من نشاط وفعاليه تمكنه من التأقلم مع محيطه والتعايش بتناغم فيه… مؤمنا بذالك استمراريته في العيش على هذا الكوكب..سواء كان المكان جبلا ام سهلا اوصحراء قاحلة أو بحرا متلاطم الأمواج… وسواء كان الزمان قديما موغلا […]

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