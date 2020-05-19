وزير الداخلية يوجه باعتقال أفراد مفرزة بعد اعتدائهم على مواطن

2020/05/19 | 23:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر وزير الداخلية الفريق أول الركن عثمان الغانمي، اليوم الثلاثاء، بعزل آمر القاطع المسؤول عن حادثة التجاوز على مواطن من قبل أفراد من الشرطة الاتحادية.

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