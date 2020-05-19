كربلاء.. مُغادرة 28 وافداً ومُلامساَ الحجر الصحي الإحترازي

2020/05/19 | 23:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة كربلاء، الثلاثاء، عن مُغادرة 28 وافداً وملامساً الحجر الصحي في مدينة سيد الأوصياء التابعة للعتبة الحُسينية المُقدسَة.وقال مدير إعلام الدائرة سليم كاظمفي بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه ان “13 مُلامساَ لمُصابي كُورونا, و15 مُواطناَ وافداَ من خارج البلاد، ممَن تم حجرِهم لمدة أربعة عشر يوماً، غادروا الحجر الصحي الإحترازي، عقب التأكد […]

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