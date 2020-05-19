في الشأن العسكري الراهن – الساخن!

2020/05/19 | 23:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / رائد عمر العيدروسي… دونما خوضٍ ولا غطسٍ في مفاهيمٍ عسكريةٍ متقاربة او متضادة الإتجاهات وفقَ عقيدةٍ عسكريةٍ ” شرقية او غربية ” وبغضّ النظر عن اساليب التعبئة العسكرية والتكتيكات المستخدمة هنا او هناك , ورؤى القادة العسكريين في ذلك , فبعيداً عن كلّ ذلك : – فمن غير المفهوم ولا المهضوم ” على […]

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