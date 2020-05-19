بريطانيا: احتضار الرأسمالية ومهام الماركسيين - روب سيويل

2020/05/19 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#روب_سيويل أثارت جائحة فيروس كورونا أعمق أزمة في تاريخ الرأسمالية.



لن تكون هناك عودة إلى “الحياة الطبيعية”.



سوف يتحول الوعي إلى الأبد.



يجب علينا أن نبني بشكل عاجل القوى الماركسية.لقد دخلنا مرحلة حرجة ومختلفة نوعيا في أزمة الرأسمالية.



الاقتصاد العالمي في حالة سقوط حر، بمعدل يفوق أي شيء شهدناه من قبل.توقع بنك إنجلترا أن الاقتصاد البريطاني سيشهد أعمق ركود له منذ 300 عام -أي، في الواق ......





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