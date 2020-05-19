قوم لوط ( المثليين ) يدخلون العراق عبر بوابة الاتحاد الأوروبي؟

2020/05/19 | 23:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / خالد القره غولي… رفعت سفارة الاتحاد الأوروبي وسفارتي بريطانيا وكندا في العراق رسميا ( الأحد ) علم المثليين في مقر البعثة في بغداد , وقررت بعثات الاتحاد الأوروبي في أنحاء العالم رفع علم قوس قزح لإحياء اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية والتحول الجنسي، والذي يصادف 17 مايو حيث يسلط فيه الضوء على حقوق […]

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