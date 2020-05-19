فريق اممي يرصد مليوني مكالمة لداعش تقود لالاف المتورطين بجرائم مفزعة في العراق

2020/05/19 | 23:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد قال فريق تحقيق تابع للأمم المتحدة إنه حقق تقدما ملحوظا في جمع مصادر جديدة لأدلة بالعراق ضد داعش، تضمنت أكثر من مليوني سجل مكالمات يتوقع ان يقود الى الكشف عن خلايا داعش ومتورطين بجرائم ارهابية مختلفة .وافاد الفريق كذلك، «بإحراز تقدم في تحقيقاته في عمليات القتل الجماعي لطلاب وعسكريين عزل في أكاديمية تكريت الجوية (سبايكر) في تموز عام 2014».بالإضافة إلى الجرائم التي ارتكبها تنظيم "داعش" في محافظة الموصل بين عامي (2014 و 2016) ، كما جاء في تقرير لـمجلس الأمن الدولي، نقَلته “أسوشيتد برس”.فريق التحقيق، قال إنه "يواصل العمل مع بغداد بشأن التشريعات التي ستسمح للبلاد بمحاكمة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ارتكبها التنظيم".ووفقاً للتقرير، فإنه "في الأشهر الستة المقبلة، سيواصل الفريق عمله مع العراق للاستفادة من هذه الفرصة بهدف ضمان بدء الإجراءات المحلية على أساس الأدلة التي جمعها الفريق".ومن شأن هذه التطورات، أن تتيح لضحايا داعش رفع شكاوى قضائية ضد من ارتكبوا الجرائم بحقهم وبحق ذويهم وأقاربهم، بخاصة ضحايا الأقلية الإيزيدية في العراق.وسيطر "داعش" في 2014 على ثلاث محافظات عراقية هي الأنبار، الموصل، صلاح الدين، بالإضافة إلى أجزاء من ديالى و كركوك، حتى هزيمته في 2017 على يد القوات العراقية.لكن خلاياه، استعادت نشاطاتها مطلع العام الجاري في العراق، وأمست تشن هجمات شبه دورية على المناطق النائية والقرى القريبة من الصحراء والجبال في ديالى، كركوك، صلاح الدين.وأطلقت القوات العراقية حملات لملاحقة بقايا "داعش" في الأسبوعين المنصرمين في صحراء الأنبار، وصلاح الدين، وديالى، وكركوك، كمحاولات استباقية لإفشال مخططات التنظيم.

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