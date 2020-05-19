الغانمي يأمر بعزل آمر قاطع وسجن عناصر مفرزة حلقوا

2020/05/19 | 23:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أمر وزير الداخلية، عثمان الغانمي، بعزل آمر قاطع وسجن عناصر مفرزة تجاوزوا على شاب.وأعلنت وزارة الداخلية في بيان ان الغانمي "سيستقبل المواطن في مكتبه بعد التجاوز عليه من قبل أفراد من الشرطة الاتحادية".وكان مقطع فيديو وصور أظهرت قيام عناصر في الشرطة الاتحادية بإهانة شاب يدعى ياسين جميل طعمة، وقام أفراد الشرطة بتوجيه إهانات لفظية إلى هذا الشخص وحلاقة شعره وجانب من شاربه، بينما كان مكبل اليدين.واعتقلت قوات الأمن المدعو طعمة بعد ظهوره في بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي يتهم فيه الشرطة بتقاضي رشوة منه للسماح له بفتح متجره في ظل قيود كورونا.وأثارت الصور ومقطع الفيديو ردود فعل غاضبة من الكثير من المعلقين العراقيين.من جانبها، قالت الشرطة الاتحادية في بيان، إنه تم اعتقال الشرطة المتورطين بالقضية وإطلاق سراح الشاب بناء على أوامر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وأضافت الشرطة الاتحادية، أنه تم تشكيل مجلس تحقيقي بحق عناصر الشرطة المتورطين في الحادث وإحالتهم للمحاكم وذلك لانتهاكهم معايير حقوق الانسان .

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